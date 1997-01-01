Поки українські студенти в Алмати ведуть боротьбу за медалі Універсіади,
юні сумські біатлоністи ведуть боротьбу за медалі чемпіонату області.
Змагання приймає база "Динамо" в урочищі Токарі.
В цьому році в Токарях зібрались близько дев'яносто спортсменів. Головний
суддя змагань говорить - очікували на більше представництво.
В п'ятницю юні...
Елена Литвинова
Радіо Свобода
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко стала наиболее известным
политическим заключенным России - за ее свободу вместе с украинскими
политиками и обществом боролись известные международные политические и
общественные деятели, а обычные граждане разных стран мира поддерживали
героя Украины в социальных сетях. Что стало...
Елена Литвинова
Радіо Свобода
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко стала наиболее известным
политическим заключенным России - за ее свободу вместе с украинскими
политиками и обществом боролись известные международные политические и
общественные деятели, а обычные граждане разных стран мира поддерживали
героя Украины в социальных сетях. Что стало...
Зробити Сумську обласну психіатричну лікарню No2, що розташована у селі
Кудрявоє на Охтирщині відділенням центральної районної лікарні, або одного
з обласних профільних закладів. Таку пропозицію на засіданні постійної
депутатської комісії надав начальник управління охорони здоров'я Сумської
облдержадміністрації Сергій Бутенко. Мова йде про ту лікарню, де в середині...
Люди сгорели в заблокированном автомобиле УАЗ.
В результате крупной дорожной аварии в Новой Москве погибли девять человек,
трое получили ранения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
Корреспондент.
ДТП произошло на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино. Там в
лобовую столкнулись УАЗ и Toyota. В результате столкновения УАЗ...
Кто и зачем избивает подсудимых в конвойных помещениях московских судов
На протяжении нескольких лет в Новой газете выходила специальная вкладка
Правда ГУЛАГа. Это был проект по осмыслению трагической истории нашей
страны. Потом случились Майдан, Крым, Донбасс, Сирия, сопровождавшиеся
эскалацией мракобесия, репрессивного законодательства и государственной
...
Проекторы являются одним из наиболее молодых направлений ИТ-бизнеса,
поэтому в них находят применение самые последние технологии. Мы
воспользовались возможностью и обсудили последние события в данном сегменте
рынка с Робом Ван Ден Гоорбергом (Rob Van Den Goorbergh), который
занимается развитием бизнеса Optoma в нашем регионе. А первый вопрос
традиционно был связан...
Россия угрожает главарям ДНР устранением, если они потеряют Ясиноватский
плацдарм
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что
российские кураторы угрозами заставляют главарей ДНР к активизации боевых
действий.
По данным украинской военной разведки, утром в пятницу, 3 февраля, в
оккупированном Харцызске состоялось...
Стипендии по принципу "для всех студентов" отменили с 1 января 2017 года.
Решение об этом уже принято и заложено в бюджет. С нового года помощь от
государства получат только лишь самые успешные студенты или самые бедные.
Правда, в правительстве до сих пор не определились по каким принципам
определят и тех, и других.
Стипендии с Нового года поделили на...
Boeннoe pyкoвoдcтвo cтpaны вмecтo тoгo, чтoбы лeчить coлдaт в cпeциaльныx
гocпитaляx, oтпpaвляeт иx в oтпycкa. Moл, идитe, пoпpaвляйтe здopoвьe дoмa.
O пoдoбныx cлyчaяx вo вpeмя "кpyглoгo cтoлa" в oблздpaвe paccкaзaлa
кoopдинaтop цeнтpa пoмoщи yчacтникaм ATO пpи oблгocaдминиcтpaции Haтaлья
Boзaлoвcкaя.
Пo ee cлoвaм, oбpaщaютcя в бoльницы и...
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