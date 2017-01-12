В конце минувшей недели организаторы пасхального фестиваля на Софийской

площади в Киеве объявили о начале подготовки праздничного мероприятия 2017

года. Также они вручили первому художнику заготовку писанки для оформления.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Folk Ukraine в сети

Facebook.



Согласно сообщению, первый художник получил...