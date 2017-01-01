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На место пожара была направлена мобильная лаборатория ГУ МЧС по российской

столице для замера данных о состоянии воздуха.



Сообщение о происшествии поступило около 13 часов. За запись он получил

валютное вознаграждение.



Данных о пострадавших в итоге инцидента не поступало. Обстоятельства и

причины происшествия выясняются...