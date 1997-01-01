Важкопоранених у авдіївській промці немає, бійці перебувають у шпиталях

Станом на 22 годину обстріли авдіївської промзони продовжуються.

Про це в ефірі 112 Україна розповіла речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

"Поранених направили до військових шпиталів і наразі їм вже надано
відповідну допомогу. Важких серед них немає. Рідні поінформовані", -
зазначила вона.

При цьому Мокренчук підкреслила, що наразі обстріли...

Аваков про нагородну зброю: Негідникам - не вручали

Фото: Reuters

Голова МВС Арсен Аваков

Голова МВС повідомив, кого і за що нагородив вогнепальною зброєю.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив в Facebook, що має
право приймати рішення про нагородження цивільних і службовців України
рядових та офіцерів за особливі заслуги, й активно цим правом користується.

Він інформував, що...

На Донетчине полицейские поймали террориста-форточника. ФОТО

За минувшую неделю полицейские Донетчины разоблачили 6 боевиков "днр". Все
они присоединились к террористам с целью наживы или поддавшись мощной
пропаганде. Все самостоятельно покинули своих подельников, разочаровавшись
в них. Часть может избежать наказания, поскольку добровольно сдались
правоохранительным органам, другие в ближайшее время получат судимость,
...

На Прикарпатті прокуратура стягує з недобросовісного орендаря понад два мільйона гривень

З позовною заявою про стягнення 2,6 млн. грн. боргу за оренду щодо
місцевого суб'єкта господарювання до господарського суду області звернулась
Калуська прокуратура. З'ясовано, що 2010 року підприємець отримав в оренду
на п'ять років у місті Калуші дві земельні ділянки загальною площею 9 га
для комерційного призначення. Однак, орендну плату, як передає прес-служба
...

Кидався на перехожих: У Хмельницькому патрульні застрелили душевнохворого (фото)

Начальник управління патрульної поліції Хмельницького Олег Костенко заявив,
що його підлеглі не перевищили повноважень і діяли у законних рамках.

30 грудня хмельницькі патрульні підстрелили чоловіка, який на вулиці колов
перехожих невідомим предметом. Про це повідомив портал "ngp-ua.info",
передають Патріоти України.

Згідно з інформацією, випадок...

Авдіївку штурмували дві групи до 25-30 осіб, - Полторак

"Наразі ситуація в АТО складна, але контрольована", - про це сьогодні, 29
січня, заявив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у Львівському
військовому шпиталі.

"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні
угрупування почали обстріл, а потім, дві...

Реконструкторы из "Свободы": "Кубань наша, идет российско-украинская война"

На фоне реальных орудийных залпов, настоящей крови, льющейся в Донбассе,
постановочная баталия выглядела как-то по-детски. Только не дети здесь
играли в войну, а великовозрастные "онижедети", не сделавшие никаких
выводов за 3 года после "евромайдана".

РИА Новости Украина Евгений Котенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мирные киевские...

Зона АТО: возле Авдеевки произошло жесткое столкновение - спецкор

Спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире ГС сообщил, что ситуация
обострилась в субботу вечером, когда начались обстрелы из тяжелой
артиллерии и "Градов".

kp.ua

КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Вследствие штурма ополченцами
Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен. Об этом во
время брифинга сообщил спикер...

Сенаторы Маккейн и Грэм о "миграционном" указе Трампа: Он скорее поможет вербовке террористов, чем улучшит нашу безопасность

Поспешное решение президента Дональда Трампа может нанести вред
безопасности Америки, утверждают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и
Линдси Грэм.

Маккейн и Грэм (на заднем плане) подвергли критике указ президента
Фото: EPA

Сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм обнародовали
совместное заявление, в котором называют...

Офіцери Харківського військкомату передали іграшки хворим дітям

Харківські військовослужбовці обласного військового комісаріату відвідали
малих пацієнтів Харківського обласного дитячого туберкульозного клінічного
санаторію.

Як передає офіційний сайт Міністерства оборони України, в межах благодійної
акції: "Подаруй дитині посмішку" вони презентували дітям іграшки,
пригостили різними смаколиками та розповіли про свою...