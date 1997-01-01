Активисты выступают против главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря

Плотницого

Наталия Алова

В оккупированном Крыму неизвестные активисты расклеили листовки против

главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а также против

руководителя российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Об этом на своей странице в...