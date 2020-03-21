За повідомленням офіційного сайту Чопської міськради листопаді 2015 року
оновленою владою було виявлено зникнення з Чопської міської ради значної
кількості матеріальних цінностей, у тому числі дорогого обладнання, картин
відомих живописців та бухгалтерських документів за 2013-2014 роки. Кому
було вигідно зникнення важливих фінансових документів та чому колишні
...
По иску столичной прокуратуры с частного застройщика в доход бюджета Киева
взыскано более 37 млн гривен задолженности по договору долевого участия в
создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Сообщается, что указанный договор был заключен между частной структурой и
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Экс-губернатор Одесчины Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр
Порошенко намерен лишить его украинского гражданства и выдворить из страны
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
После моей отставки в кабинете президента обсуждался вопрос лишения меня
гражданства. Собрались Кононенко, Грановский, Порошенко и президент дал
поручение заняться...
Гороскоп на 6 - 12 февраля.
ОВЕН (21.03-20.04). Излишняя активность грозит привести к конфликтной
ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед
начальством. К вашим советам будут прислушиваться. Свободное время лучше
посвятить семье, детям или любимому человеку.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит завершить дела, которые тянутся уже давно...
Продолжая разговор по поводу злоупотреблений следственных органов и
прокуратуры, что проявляется в нарушении установленных статьей 214 УПК
(начало уголовного расследования) - отказа от регистрации в ЕРДР фактов,
имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, обсудим причины этого
возмутительного явления.
Главной, если не единственной причиной массовых...
В проект "Следствие ведут экстрасенсы" 7 сезон за помощью обратились родные
30-летней Виктории Манкевич, которая в апреле 2016 года, по версии полиции,
спрыгнула с крыши многоэтажного дома в Киеве. Родные же уверены, что дело о
смерти Вики расследуют халатно, и что на самом деле ее убили. Невероятно,
но ясновидящим удалось найти девушек, которые таким же образом свели...
У 2017 році 62-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Києві.
Україна отримала право на його проведення завдяки перемозі вітчизняної
співачки кримськотатарського походження Джамали на попередньому конкурсі у
Стокгольмі.
Місцем проведення обрали Міжнародний виставковий центр на Лівому березі.
Проект державного бюджету України на 2017 рік виділив...
Следствие ищет людей через мобильных операторов
Анна Трофимова Евгения Иванова
В деле книги "Апостол" 1564 года, украденной 10 мая 2016 года из библиотеки
им. Вернадского, новые подробности. У следствия есть подозреваемый. Как
стало известно "Вестям" из документов, подозреваемого вычислили по номеру
телефона и теперь полиция устанавливает, с кем он общался с 10...
Следствие ищет людей через мобильных операторов
Анна Трофимова Евгения Иванова
В деле книги "Апостол" 1564 года, украденной 10 мая 2016 года из библиотеки
им. Вернадского, новые подробности. У следствия есть подозреваемый. Как
стало известно "Вестям" из документов, подозреваемого вычислили по номеру
телефона и теперь полиция устанавливает, с кем он общался с 10...
Согласно информации, во время проверки возник конфликт с народным депутатом
Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал
угрозы физической расправы в сторону полицейских.
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости Украина. На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп
ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-...
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