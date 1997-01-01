Автор: Дмитрий Вакарь
Депутат Харьковского городского совета, полномочия которого были незаконно
приостановлены - Андрей Лесик рассказал журналисту нашего издания о том,
что, не смотря на отказ суда о признании решения Харькоковского городского
совета незаконным и восстановлении его депутатских полномочий, он не
намерен опускать руки и продолжает борьбу с...
...Случилось страшное: некие вандалы уничтожили соломенную скульптуру-
"дидуха", установленную в ротонде Горсада Одессы по инициативе и.о.
губернатора Одесской области Соломии Бобровской.
"Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими
традициями? Был Дидух в Одессе и не стало, - прокомментировала событие на
своей страничке в...
...Случилось страшное: некие вандалы уничтожили соломенную скульптуру-
"дидуха", установленную в ротонде Горсада Одессы по инициативе и.о.
губернатора Одесской области Соломии Бобровской.
"Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими
традициями? Был Дидух в Одессе и не стало, - прокомментировала событие на
своей страничке в...
Служба безопасности Украины отказывается комментировать ситуация с
исчезновением украинских военных из одной из воинских частей, которая
находится в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом в эфире телеканала
NewsOne заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
"Мы пока не комментируем эту информацию. Нам очень важно, чтобы ее не
подхватили...
Футбол Новости - Террикон
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе
Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой
первый матч за полтора последних месяца. Напомним, ключевой для команды
Клоппа футболист находится вне игры с победного матча Премьер-Лиги против
"Сандерленда" 26 ноября (2:0). Однако в минувшую...
Нападающий "Виннипега" получил травму в субботнем матче с "Баффало".
Нападающий "Виннипег Джетс" Патрик Лайне получил сотрясение мозга. Как
сообщил в воскресенье тренер "Джетс" Пол Морис, относительно сроков его
восстановления ничего неизвестно.
Лайне, выбранный под вторым номером драфта-2016, пропустил воскресную
тренировку, в ходе которой "Виннипег...
Украинцы сыграют с командами Сербии, Болгарии и Франции
Відбулися матчі 1-го раунду відборкового турніру чемпіонату Світу (U-21),
за підсумками якого стали відомі суперники збірної України у 2-му раунді
відбору.
ДРУГИЙ РАУНД
У другому раунді українці зіграють зі збірними Сербії, Болгарії та Франції.
Матчі цієї стадії відбудуться у травні в...
Игроки львовского клуба приступили к тренировкам
ФК Карпаты
Футболісти львівських "Карпат" сьогодні вийшли з відпустки, що тривала
близько місяця і приступили до роботи. Перше тренування в році пройшло на
базі молодіжної команди у Брюховичах, на штучному полі.
Нагадаємо, що у Львові команда займатиметься лише кілька днів, оскільки вже
12-го...
У місті Біла Церква Київської області в приватному житловому будинку на
вулиці Дачній виникла пжежа.
Повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-диспетчерську службу
Білоцерківського району 9 січня о 10:55, інформує "Сегодня".
Рятувальники побачили, що палає житловий будинок, який розділений на дві
частини і має два входи. Поки одна...
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