ЮНІ БІАТЛОНІСТИ ЗМАГАЮТЬСЯ В ТОКАРЯХ

Поки українські студенти в Алмати ведуть боротьбу за медалі Універсіади,
юні сумські біатлоністи ведуть боротьбу за медалі чемпіонату області.
Змагання приймає база "Динамо" в урочищі Токарі.

В цьому році в Токарях зібрались близько дев'яносто спортсменів. Головний
суддя змагань говорить - очікували на більше представництво.

В п'ятницю юні...

Заложники гибридной войны: судьба украинских узников Кремля

Елена Литвинова
Радіо Свобода

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко стала наиболее известным
политическим заключенным России - за ее свободу вместе с украинскими
политиками и обществом боролись известные международные политические и
общественные деятели, а обычные граждане разных стран мира поддерживали
героя Украины в социальных сетях. Что стало...

Заложники гибридной войны: судьба украинских узников Кремля

Елена Литвинова
Радіо Свобода

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко стала наиболее известным
политическим заключенным России - за ее свободу вместе с украинскими
политиками и обществом боролись известные международные политические и
общественные деятели, а обычные граждане разных стран мира поддерживали
героя Украины в социальных сетях. Что стало...

У Сумах вирішують долю обласної психіатричної лікарні No2

Зробити Сумську обласну психіатричну лікарню No2, що розташована у селі
Кудрявоє на Охтирщині відділенням центральної районної лікарні, або одного
з обласних профільних закладів. Таку пропозицію на засіданні постійної
депутатської комісії надав начальник управління охорони здоров'я Сумської
облдержадміністрації Сергій Бутенко. Мова йде про ту лікарню, де в середині...

Жуткая авария под Москвой: погибли 9 человек. Видео

Люди сгорели в заблокированном автомобиле УАЗ.

В результате крупной дорожной аварии в Новой Москве погибли девять человек,
трое получили ранения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
Корреспондент.

ДТП произошло на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино. Там в
лобовую столкнулись УАЗ и Toyota. В результате столкновения УАЗ...

Ударники правосудия

Кто и зачем избивает подсудимых в конвойных помещениях московских судов

На протяжении нескольких лет в Новой газете выходила специальная вкладка
Правда ГУЛАГа. Это был проект по осмыслению трагической истории нашей
страны. Потом случились Майдан, Крым, Донбасс, Сирия, сопровождавшиеся
эскалацией мракобесия, репрессивного законодательства и государственной
...

Роб Ван Ден Гоорберг, Optoma: "Мы ориентируемся на массовый рынок"

Проекторы являются одним из наиболее молодых направлений ИТ-бизнеса,
поэтому в них находят применение самые последние технологии. Мы
воспользовались возможностью и обсудили последние события в данном сегменте
рынка с Робом Ван Ден Гоорбергом (Rob Van Den Goorbergh), который
занимается развитием бизнеса Optoma в нашем регионе. А первый вопрос
традиционно был связан...

Россия взяла ДНР за горло?

Россия угрожает главарям ДНР устранением, если они потеряют Ясиноватский
плацдарм

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что
российские кураторы угрозами заставляют главарей ДНР к активизации боевых
действий.

По данным украинской военной разведки, утром в пятницу, 3 февраля, в
оккупированном Харцызске состоялось...

Херсонские студенты будут жить впроголодь

Стипендии по принципу "для всех студентов" отменили с 1 января 2017 года.
Решение об этом уже принято и заложено в бюджет. С нового года помощь от
государства получат только лишь самые успешные студенты или самые бедные.

Правда, в правительстве до сих пор не определились по каким принципам
определят и тех, и других.

Стипендии с Нового года поделили на...

Вместо лечения военных отправляют в отпуска

Boeннoe pyкoвoдcтвo cтpaны вмecтo тoгo, чтoбы лeчить coлдaт в cпeциaльныx
гocпитaляx, oтпpaвляeт иx в oтпycкa. Moл, идитe, пoпpaвляйтe здopoвьe дoмa.

O пoдoбныx cлyчaяx вo вpeмя "кpyглoгo cтoлa" в oблздpaвe paccкaзaлa
кoopдинaтop цeнтpa пoмoщи yчacтникaм ATO пpи oблгocaдминиcтpaции Haтaлья
Boзaлoвcкaя.

Пo ee cлoвaм, oбpaщaютcя в бoльницы и...