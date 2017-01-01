1 січня

45 до н.е. - введення в Римі юліанського календаря, розробленого
єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря.

89 - Сатурнин Люцій Антоній став імператором Риму.

1622 - папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року. До того
новий рік відраховувався з 25 березня.

1700 - указом Петра І у Росії введений...

В Умани осквернили распятие Иисуса Христа

За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

Сегодня, 08:30 Просмотров: ...

Жилмассив получит ледовую арену на 1000 зрителей, а возле НТУ ХПИ и
Университета Воздушных сил зальют катки "Салтовский лед". На арену, где
тренируются будущие чемпионы, выпадает 16-часовая нагрузка. Фото:
dozor.kharkov.ua

В Харькове задумали строительство нового ледового дворца, который подключит
к занятию зимними видами...

АПЛ. Анонс 19-го тура. Матчи воскресенья

загрузка...

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей
девятнадцатого тура английской Премьер-лиги. Уотфорд - Тоттенхэм
15:30, Викирейдж Роуд
Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 Несмотря на бодрый старт, в 6-ти
последних турах Шершни набрали только 4 очка, поэтому закономерно
опустились во вторую половину таблицы. Помимо этого у...

В российской столице достаточно серьезно горел автосервис

загрузка...

На место пожара была направлена мобильная лаборатория ГУ МЧС по российской
столице для замера данных о состоянии воздуха.

Сообщение о происшествии поступило около 13 часов. За запись он получил
валютное вознаграждение.

Данных о пострадавших в итоге инцидента не поступало. Обстоятельства и
причины происшествия выясняются...

Односельчани винесли з пожежі чоловіка

30 грудня о 23:40 із села Білозір'я до "Служби порятунку "101" надійшло
повідомлення, про пожежу у житловому будинку на вулиці Бідана.

На ліквідацію займання оперативно прибули черкаські рятувальники, а також
працівники добровільної пожежної команди ГНС із села Хацьки. Ще до прибуття
пожежно-рятувальних підрозділів місцеві жителі винесли із задимленого...

Односельчани винесли з пожежі чоловіка

30 грудня о 23:40 із села Білозір'я до "Служби порятунку "101" надійшло
повідомлення, про пожежу у житловому будинку на вулиці Бідана.

На ліквідацію займання оперативно прибули черкаські рятувальники, а також
працівники добровільної пожежної команди ГНС із села Хацьки. Ще до прибуття
пожежно-рятувальних підрозділів місцеві жителі винесли із задимленого...

В Краснодаре мужчину спасли от попытки выпрыгнуть из окна многоэтажки

01 Января, 2017, 07:43 Назаровa Валентина Сергеевна

В Краснодаре мужчину спасли от попытки выпрыгнуть из окна многоэтажки

Попытку самоубийства предотвратили на улице Домбайской.

Вечером в конце рабочей недели, 30 декабря, мужчина попытался выпрыгнуть из
окна квартиры, расположенной на 14-м этаже многоэтажки по улице Домбайской.
Cотрудники экстренных...

Как выглядит оленеводство изнутри

Смотреть фоторепортаж

7 фото

В отдаленных арктических регионах России оленеводство всегда было
традиционным жизненным укладом. Как выглядит оленеводство изнутри - галерея
Настоящего Времени, передает Крым.Реалии.

Олень сбил велосипедиста во время соревнований по триатлону

Крым.Реалии

Український Бізнес Ресурс

1 січня. Пам'ятні дати

Сьогодні розпочинається новий, 2017 рік. Новорічне свято.

Дочекалися: нарешті вертка і шкодлива заморська мавпа, задерши хвоста тікає
геть, натомість з'являється поважний і гордовитий Півень - свій, рідний,
український. Він - сміливець і боягуз, боєць і задирака, хвалько і
господар. Півень - символ сонця, світла, вогню, войовничості; пильності;
воскресіння; сили...