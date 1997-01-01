Служба безопасности Украины отказывается комментировать ситуация с

исчезновением украинских военных из одной из воинских частей, которая

находится в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом в эфире телеканала

NewsOne заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы пока не комментируем эту информацию. Нам очень важно, чтобы ее не

подхватили...