Чопська міськрада повідомила про викрадення попередниками матеріальних цінностей та бухгалтерських документів

За повідомленням офіційного сайту Чопської міськради листопаді 2015 року
оновленою владою було виявлено зникнення з Чопської міської ради значної
кількості матеріальних цінностей, у тому числі дорогого обладнання, картин
відомих живописців та бухгалтерських документів за 2013-2014 роки. Кому
було вигідно зникнення важливих фінансових документів та чому колишні
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Суд обязал застройщика заплатить более 37 млн гривен на инфраструктуру Киева

По иску столичной прокуратуры с частного застройщика в доход бюджета Киева
взыскано более 37 млн гривен задолженности по договору долевого участия в
создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что указанный договор был заключен между частной структурой и
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Саакашвили: Порошенко хочет выдворить меня из Украины

Экс-губернатор Одесчины Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр
Порошенко намерен лишить его украинского гражданства и выдворить из страны

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

После моей отставки в кабинете президента обсуждался вопрос лишения меня
гражданства. Собрались Кононенко, Грановский, Порошенко и президент дал
поручение заняться...

Гороскоп на 6 - 12 февраля

Гороскоп на 6 - 12 февраля.

ОВЕН (21.03-20.04). Излишняя активность грозит привести к конфликтной
ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед
начальством. К вашим советам будут прислушиваться. Свободное время лучше
посвятить семье, детям или любимому человеку.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит завершить дела, которые тянутся уже давно...

Следственные органы и прокуратура Запорожской области лицом к общественности. Кое-кто порой честно жить не хочет

Продолжая разговор по поводу злоупотреблений следственных органов и
прокуратуры, что проявляется в нарушении установленных статьей 214 УПК
(начало уголовного расследования) - отказа от регистрации в ЕРДР фактов,
имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, обсудим причины этого
возмутительного явления.

Главной, если не единственной причиной массовых...

Следствие ведут экстрасенсы 7. Выпуск 1 от 05.02.2017. Девушек, покончивших с собой, на самом деле убили?

В проект "Следствие ведут экстрасенсы" 7 сезон за помощью обратились родные
30-летней Виктории Манкевич, которая в апреле 2016 года, по версии полиции,
спрыгнула с крыши многоэтажного дома в Киеве. Родные же уверены, что дело о
смерти Вики расследуют халатно, и что на самом деле ее убили. Невероятно,
но ясновидящим удалось найти девушек, которые таким же образом свели...

Євробачення-2017: як Україна готується до міжнародного конкурсу

У 2017 році 62-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Києві.

Україна отримала право на його проведення завдяки перемозі вітчизняної
співачки кримськотатарського походження Джамали на попередньому конкурсі у
Стокгольмі.

Місцем проведення обрали Міжнародний виставковий центр на Лівому березі.

Проект державного бюджету України на 2017 рік виділив...

Новые подробности кражи "Апостола": "Вор был с действующим удостоверением СБУ"

Следствие ищет людей через мобильных операторов

Анна Трофимова Евгения Иванова

В деле книги "Апостол" 1564 года, украденной 10 мая 2016 года из библиотеки
им. Вернадского, новые подробности. У следствия есть подозреваемый. Как
стало известно "Вестям" из документов, подозреваемого вычислили по номеру
телефона и теперь полиция устанавливает, с кем он общался с 10...

Новые подробности кражи "Апостола": "Вор был с действующим удостоверением СБУ"

Следствие ищет людей через мобильных операторов

Анна Трофимова Евгения Иванова

В деле книги "Апостол" 1564 года, украденной 10 мая 2016 года из библиотеки
им. Вернадского, новые подробности. У следствия есть подозреваемый. Как
стало известно "Вестям" из документов, подозреваемого вычислили по номеру
телефона и теперь полиция устанавливает, с кем он общался с 10...

На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского

Согласно информации, во время проверки возник конфликт с народным депутатом
Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал
угрозы физической расправы в сторону полицейских.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости Украина. На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп
ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-...