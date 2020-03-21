По иску столичной прокуратуры с частного застройщика в доход бюджета Киева

взыскано более 37 млн гривен задолженности по договору долевого участия в

создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что указанный договор был заключен между частной структурой и

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