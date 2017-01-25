Обычно просматривая старые фотографии, мы замечаем, насколько они были

скромными, однако о некоторых из них так не скажешь.



Так, вскоре в США выйдет интересная книга с черно-белыми эротическими

фотографиями, которые были сняты в 1965 году в основном в Калифорнии.

Однако, некоторые снимки настолько откровенны, что их легко можно отнести к

порнографии....