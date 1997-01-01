Станом на 22 годину обстріли авдіївської промзони продовжуються.

Про це в ефірі 112 Україна розповіла речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

"Поранених направили до військових шпиталів і наразі їм вже надано

відповідну допомогу. Важких серед них немає. Рідні поінформовані", -

зазначила вона.



При цьому Мокренчук підкреслила, що наразі обстріли...