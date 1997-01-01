Реставрация Воронцовского дворца: ещё одна афера?

Круг-информ

Андрей Лесик: если кто-то считает, что я опущу руки, он ошибается. Я намерен идти до конца!

Автор: Дмитрий Вакарь

Депутат Харьковского городского совета, полномочия которого были незаконно
приостановлены - Андрей Лесик рассказал журналисту нашего издания о том,
что, не смотря на отказ суда о признании решения Харькоковского городского
совета незаконным и восстановлении его депутатских полномочий, он не
намерен опускать руки и продолжает борьбу с...

О Соломии Бобровской, дидухах, русском мире и украинской войне

...Случилось страшное: некие вандалы уничтожили соломенную скульптуру-
"дидуха", установленную в ротонде Горсада Одессы по инициативе и.о.
губернатора Одесской области Соломии Бобровской.

"Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими
традициями? Был Дидух в Одессе и не стало, - прокомментировала событие на
своей страничке в...

О Соломии Бобровской, дидухах, русском мире и украинской войне

...Случилось страшное: некие вандалы уничтожили соломенную скульптуру-
"дидуха", установленную в ротонде Горсада Одессы по инициативе и.о.
губернатора Одесской области Соломии Бобровской.

"Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими
традициями? Был Дидух в Одессе и не стало, - прокомментировала событие на
своей страничке в...

ТАНДИТ ОТКАЗАЛСЯ РАСКРЫВАТЬ ДЕТАЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ НА ДОНБАССЕ

Служба безопасности Украины отказывается комментировать ситуация с
исчезновением украинских военных из одной из воинских частей, которая
находится в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом в эфире телеканала
NewsOne заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы пока не комментируем эту информацию. Нам очень важно, чтобы ее не
подхватили...

Клопп: Коутиньо в достаточной хорошей форме

Футбол Новости - Террикон

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе
Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой
первый матч за полтора последних месяца. Напомним, ключевой для команды
Клоппа футболист находится вне игры с победного матча Премьер-Лиги против
"Сандерленда" 26 ноября (2:0). Однако в минувшую...

Нападающий "Виннипега" получил сотрясение мозга

Нападающий "Виннипега" получил травму в субботнем матче с "Баффало".

Нападающий "Виннипег Джетс" Патрик Лайне получил сотрясение мозга. Как
сообщил в воскресенье тренер "Джетс" Пол Морис, относительно сроков его
восстановления ничего неизвестно.

Лайне, выбранный под вторым номером драфта-2016, пропустил воскресную
тренировку, в ходе которой "Виннипег...

Молодежная сборная узнала имена соперников в отборе на ЧМ

Украинцы сыграют с командами Сербии, Болгарии и Франции

Відбулися матчі 1-го раунду відборкового турніру чемпіонату Світу (U-21),
за підсумками якого стали відомі суперники збірної України у 2-му раунді
відбору.

ДРУГИЙ РАУНД

У другому раунді українці зіграють зі збірними Сербії, Болгарії та Франції.
Матчі цієї стадії відбудуться у травні в...

Карпаты вышли из отпуска

Игроки львовского клуба приступили к тренировкам

ФК Карпаты

Футболісти львівських "Карпат" сьогодні вийшли з відпустки, що тривала
близько місяця і приступили до роботи. Перше тренування в році пройшло на
базі молодіжної команди у Брюховичах, на штучному полі.

Нагадаємо, що у Львові команда займатиметься лише кілька днів, оскільки вже
12-го...

На Київщині під час пожежі ледь не згоріли двоє дітей

У місті Біла Церква Київської області в приватному житловому будинку на
вулиці Дачній виникла пжежа.

Повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-диспетчерську службу
Білоцерківського району 9 січня о 10:55, інформує "Сегодня".

Рятувальники побачили, що палає житловий будинок, який розділений на дві
частини і має два входи. Поки одна...