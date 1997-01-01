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Футбол Палермо - Интер

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Наполи

13:30 НТВ-ПЛЮС Футбол 2

Ювентус - : -

Лацио

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Болонья - : -

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Футбол Арсенал - Бернли

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Вест...

Операция "Евроинтеграция"

Конкурсная статья на Лигу Блогеров-2 по теме "Футбольные хулиганы"

17 января 2017 года. Аэропорт Шереметьево весь в огнях фотовспышек. Россия
встречает своих героев. На Родину возвратились те, кто был незаконно
осужден французскими властями за беспорядки на Евро-2016. Вот они, патриоты
России, появляются на ясные глаза восторженной публики, которая тут же
...

Операция "Евроинтеграция"

Конкурсная статья на Лигу Блогеров-2 по теме "Футбольные хулиганы"

17 января 2017 года. Аэропорт Шереметьево весь в огнях фотовспышек. Россия
встречает своих героев. На Родину возвратились те, кто был незаконно
осужден французскими властями за беспорядки на Евро-2016. Вот они, патриоты
России, появляются на ясные глаза восторженной публики, которая тут же
...

Трамп и народ. Миллиардеры "развели лохов"

Кто бы что ни говорил о Трампе, не забываем: 20-го января в США произошла
демократическая мирная передача власти, в точности согласно американской
Конституции. Даже тайминг приведения к присяге 45-го президента США был
выверен до минуты, чтобы следовать традиции: ровно в 12 часов дня на
Inauguration Day.

Инаугурационная речь Трампа была наглой, грубой...

"Реал" переміг "Малагу" і втримав лідерство в іспанській Прімері

КИЇВ. 22 січня. УНН. Домашня перемога "Реала" над "Малагою" на "Сантьяго
Бернабеу" зберегла мадридцям впевнене лідерство в чемпіонаті Іспанії,
повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Мадридцям дуже потрібно було домогтися успіху, після того як їх
безпрограшна серія обірвалася в матчах з "Севільєю" і "Сельтою". Капітан
Серхіо Рамос повів "Реал" за...

"Реал" победил "Малагу" и удержал лидерство в испанской Примере

КИЕВ. 22 января. УНН. Домашняя победа "Реала" над "Малагой" на "Сантьяго
Бернабеу" сохранила мадридцам уверенное лидерство в чемпионате Испании,
сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Мадридцам очень нужно было добиться успеха, после того как их
беспроигрышная серия оборвалась в матчах с "Севильей" и "Сельтой". Капитан
Серхио Рамос повел "Реал"...

Крым ополчился против боевиков: на улицах города расклеили агитационные листовки

Активисты выступают против главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря
Плотницого

Наталия Алова

В оккупированном Крыму неизвестные активисты расклеили листовки против
главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а также против
руководителя российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Об этом на своей странице в...

20 января: главные итоги дня

Вчерашний день был "затрампован" немного меньше. Хотя множество новостей
касалось антитрамповских маршей в городах мира. Ну а новоиспечённый
американский президент в первый же рабочий день приступил к отмене указов
предыдущего.

Уже спустя несколько часов после принесения президентской присяги Дональд
Трамп подписал указ, начинающий "сворачивание"...