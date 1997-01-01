Стипендии по принципу "для всех студентов" отменили с 1 января 2017 года.

Решение об этом уже принято и заложено в бюджет. С нового года помощь от

государства получат только лишь самые успешные студенты или самые бедные.

Правда, в правительстве до сих пор не определились по каким принципам

определят и тех, и других.



Стипендии с Нового года поделили на...