Господарський суд області продовжив санацію підприємства на півроку - до 31

липня 2017 року.



"Рішення щодо подовження процедури санації пов'язане з тим, що суд вважає,

що невичерпані можливості платоспроможності підприємства. Підприємство має

стратегічне значення, 99,99% акцій підприємства знаходяться у державній

власності", - пояснив прес-секретар...