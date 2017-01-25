Хорошая мстя должна быть изящной! И полезной.
Никому не известный кантри-музыкант Дэйв Кэрролл летел в 2009 году на
концерт в Небраску. Авиакомпания United отказала ему в просьбе взять гитару
на борт и заставила сдать инструмент в багажное отделение. Еще перед
взлетом Дэйв увидел, как швыряют вещи при загрузке - среди которых была и
его гитара стоимостью 3500...
25 Января, 2017, 23:15 Петраковa Александра Михайловна
Об этом "Ведомостям" сказал босс Фонда кино Антон Малышев.
По последним предварительным сведениям "Ведомостей", предполагается, что
госпошлина за выдачу прокатного удостоверения вырастет с 3,5 тыс. до 5 млн
руб., что даст возможность расчистить русский прокат от некачественных
картин и получить...
Обычно просматривая старые фотографии, мы замечаем, насколько они были
скромными, однако о некоторых из них так не скажешь.
Так, вскоре в США выйдет интересная книга с черно-белыми эротическими
фотографиями, которые были сняты в 1965 году в основном в Калифорнии.
Однако, некоторые снимки настолько откровенны, что их легко можно отнести к
порнографии....
Известная российская певица и телеведущая Настя Задорожная снялась
обнаженной для мужского журнала Maxim.
Съемки проходили на Мальдивах, где певица провела свой зимний отдых.
Во время съемочного процесса исполнительница позирует перед фотографом в
открытых купальниках а для фото на обложке Задорожная позировала в одних
коротких шортах.
...
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Человек, который ведет активный образ жизни - обязательно оптимист
Не засиживайтесь на месте. Фото: korostelev.livejournal.com
В повседневной суете мы настолько загружены разными делами, что зачастую не
замечаем простых вещей. А ведь именно они делают нас добрее и счастливее.
Как все успеть и при этом сохранить душевное равновесие...
Ольга Филатова
Полина Гагарина разочаровала поклонников странным пением. ВидеоСегодня
фанаты певицы Полины Гагариной обсуждают не только ее беременность, но и
вокальные данные. На большом музыкальном конкурсе "Рождество на "Роза
Хутор", проходившем в Сочи, Гагарина исполнила два хита - "Не верь мне
больше" и "Спектакль окончен". Зрители, выложившие за билеты до...
Как отмечается, достройка Ташлыкской ГАЭС определена в числе приоритетных
задач государственной политики в сфере обеспечения энергобезопасности
Украины.
РИА Новости Украина Евгений Котенко
КИЕВ, 26 янв - РИА Новости Украина. Национальная атомная энергогенерирующая
компания "Энергоатом" в 2017 году планирует начать достраивать третий
энергоблок...
25 Января, 2017, 23:08 Петраковa Александра Михайловна
Картину Шишкина стоимостью 2 млн долларов нашли у наркодилеров в Белоруссии
Оперативная съемка. Фото предоставлено МВД Республики Беларусь.
Белорусские оперативники, отмечается в сообщении правоохранителей,
задержали нескольких участников криминальной группы, занимавшейся
поставками наркотиков из...
25 Января, 2017, 23:10 Петраковa Александра Михайловна
Известная балерина Наталия Касаткина сломала позвоночник
По имеющейся предварительной информации от родственников, Наталия Касаткина
несколько недель назад упала в обморок в своей квартире, получив серьезную
травму позвоночника.
Как известно, национальная исполнительница РСФСР пострадала еще две...
Глава МВД за прошлый год заработал 466 тысяч гривен.
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