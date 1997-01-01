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Вольфсбург 1 : 0
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Вердер 1 : 2
Боруссия Д...
Вчерашние матчи Матч-центр
футбол. Серия А Италия. 21-й тур сделать ставку таблица календарь статистика
завершен НТВ-ПЛЮС Футбол 2
Кьево 0 : 3
Фиорентина
завершен НТВ-ПЛЮС Футбол 2
Милан 1 : 2
Наполи
13:30 НТВ-ПЛЮС Футбол 2
Ювентус - : -
Лацио
16:00
Болонья - : -
Торино
16:00
Дженоа - : -...
Вчерашние матчи Матч-центр
футбол. Премьер-лига Англия. 22 тур сделать ставку таблица календарь
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Вест...
Конкурсная статья на Лигу Блогеров-2 по теме "Футбольные хулиганы"
17 января 2017 года. Аэропорт Шереметьево весь в огнях фотовспышек. Россия
встречает своих героев. На Родину возвратились те, кто был незаконно
осужден французскими властями за беспорядки на Евро-2016. Вот они, патриоты
России, появляются на ясные глаза восторженной публики, которая тут же
...
Конкурсная статья на Лигу Блогеров-2 по теме "Футбольные хулиганы"
17 января 2017 года. Аэропорт Шереметьево весь в огнях фотовспышек. Россия
встречает своих героев. На Родину возвратились те, кто был незаконно
осужден французскими властями за беспорядки на Евро-2016. Вот они, патриоты
России, появляются на ясные глаза восторженной публики, которая тут же
...
Кто бы что ни говорил о Трампе, не забываем: 20-го января в США произошла
демократическая мирная передача власти, в точности согласно американской
Конституции. Даже тайминг приведения к присяге 45-го президента США был
выверен до минуты, чтобы следовать традиции: ровно в 12 часов дня на
Inauguration Day.
Инаугурационная речь Трампа была наглой, грубой...
КИЇВ. 22 січня. УНН. Домашня перемога "Реала" над "Малагою" на "Сантьяго
Бернабеу" зберегла мадридцям впевнене лідерство в чемпіонаті Іспанії,
повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Мадридцям дуже потрібно було домогтися успіху, після того як їх
безпрограшна серія обірвалася в матчах з "Севільєю" і "Сельтою". Капітан
Серхіо Рамос повів "Реал" за...
КИЕВ. 22 января. УНН. Домашняя победа "Реала" над "Малагой" на "Сантьяго
Бернабеу" сохранила мадридцам уверенное лидерство в чемпионате Испании,
сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Мадридцам очень нужно было добиться успеха, после того как их
беспроигрышная серия оборвалась в матчах с "Севильей" и "Сельтой". Капитан
Серхио Рамос повел "Реал"...
Активисты выступают против главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря
Плотницого
Наталия Алова
В оккупированном Крыму неизвестные активисты расклеили листовки против
главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а также против
руководителя российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Об этом на своей странице в...
Вчерашний день был "затрампован" немного меньше. Хотя множество новостей
касалось антитрамповских маршей в городах мира. Ну а новоиспечённый
американский президент в первый же рабочий день приступил к отмене указов
предыдущего.
Уже спустя несколько часов после принесения президентской присяги Дональд
Трамп подписал указ, начинающий "сворачивание"...
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