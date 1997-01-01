Станом на 22 годину обстріли авдіївської промзони продовжуються.
Про це в ефірі 112 Україна розповіла речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.
"Поранених направили до військових шпиталів і наразі їм вже надано
відповідну допомогу. Важких серед них немає. Рідні поінформовані", -
зазначила вона.
При цьому Мокренчук підкреслила, що наразі обстріли...
Фото: Reuters
Голова МВС Арсен Аваков
Голова МВС повідомив, кого і за що нагородив вогнепальною зброєю.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив в Facebook, що має
право приймати рішення про нагородження цивільних і службовців України
рядових та офіцерів за особливі заслуги, й активно цим правом користується.
Він інформував, що...
За минувшую неделю полицейские Донетчины разоблачили 6 боевиков "днр". Все
они присоединились к террористам с целью наживы или поддавшись мощной
пропаганде. Все самостоятельно покинули своих подельников, разочаровавшись
в них. Часть может избежать наказания, поскольку добровольно сдались
правоохранительным органам, другие в ближайшее время получат судимость,
...
З позовною заявою про стягнення 2,6 млн. грн. боргу за оренду щодо
місцевого суб'єкта господарювання до господарського суду області звернулась
Калуська прокуратура. З'ясовано, що 2010 року підприємець отримав в оренду
на п'ять років у місті Калуші дві земельні ділянки загальною площею 9 га
для комерційного призначення. Однак, орендну плату, як передає прес-служба
...
Начальник управління патрульної поліції Хмельницького Олег Костенко заявив,
що його підлеглі не перевищили повноважень і діяли у законних рамках.
30 грудня хмельницькі патрульні підстрелили чоловіка, який на вулиці колов
перехожих невідомим предметом. Про це повідомив портал "ngp-ua.info",
передають Патріоти України.
Згідно з інформацією, випадок...
"Наразі ситуація в АТО складна, але контрольована", - про це сьогодні, 29
січня, заявив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у Львівському
військовому шпиталі.
"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні
угрупування почали обстріл, а потім, дві...
На фоне реальных орудийных залпов, настоящей крови, льющейся в Донбассе,
постановочная баталия выглядела как-то по-детски. Только не дети здесь
играли в войну, а великовозрастные "онижедети", не сделавшие никаких
выводов за 3 года после "евромайдана".
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Мирные киевские...
Спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире ГС сообщил, что ситуация
обострилась в субботу вечером, когда начались обстрелы из тяжелой
артиллерии и "Градов".
kp.ua
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Вследствие штурма ополченцами
Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен. Об этом во
время брифинга сообщил спикер...
Поспешное решение президента Дональда Трампа может нанести вред
безопасности Америки, утверждают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и
Линдси Грэм.
Маккейн и Грэм (на заднем плане) подвергли критике указ президента
Фото: EPA
Сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм обнародовали
совместное заявление, в котором называют...
Харківські військовослужбовці обласного військового комісаріату відвідали
малих пацієнтів Харківського обласного дитячого туберкульозного клінічного
санаторію.
Як передає офіційний сайт Міністерства оборони України, в межах благодійної
акції: "Подаруй дитині посмішку" вони презентували дітям іграшки,
пригостили різними смаколиками та розповіли про свою...
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