Политика Брюсселя и Вашингтона заставляет Киев задуматься, считает политик.
Прокуратура Херсонской области заключила договор об охране своего
админздания с Управлением полиции охраны в Херсонской области. Цена данного
договора составила 196 561,19 грн. Соответствующая информация размещена на
портале "Prozorro".
Херсонщина за день
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Сегодня 14:30 / Киноман
Актер Бенедикт Камбербэтч
Похоже у поклонников сериала Шерлок появился повод для радости. Иностранное
издание Radio Times, сообщило, что создатели проекта Марк Гэттис и Стивен
Моффарт намекнули на возможное продолжение.
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По их словам,...
Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, в рамках
проведення спецоперації "Акциз - 2017" встановлено громадянина "Б", який
здійснював незаконну реалізацію дизельного палива на території м. Бровари
без свідоцтва про державну реєстрацію, реєстратора розрахункових операцій
та інших дозвільних документів.
За результатами проведених...
12 січня 2017 року в місті Узин Білоцерківського району пройшов ХV конкурс
виконавців естрадної пісні "Різдвяна зіронька".
Організатори конкурсу продемонстрували відмінний рівень підготовки:
починаючи від оформлення сцени, презентації учасників у вигляді прямих
включень з-за лаштунків і закінчуючи творчим репертуаром молодих
виконавців. Їх цього року...
Фото з мережі Інтернет
Одного з керівників Чортківського міськрайонного відділу державної
виконавчої служби Тернопільщини викрила на хабарництві. Затримали хабарника
працівники СБУ спільно з військовою прокуратурою, - пише Доба.
Здирник вимагав у місцевого мешканця 30 тисяч гривень за закриття
виконавчого провадження щодо примусового стягнення з нього...
В начале сезона стартовало множество телепроектов, которые стоят внимания.
KV предлагает подборку сериалов, где каждый сможет выбрать для себя, что
посмотреть. Кроме многообещающих продолжений, также ожидаются абсолютно
новые сериалы, которые выглядят интригующе.
1. "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
Режиссеры: Джерри Чиккоритти, Пол Фокс
Жанр:...
В конце минувшей недели организаторы пасхального фестиваля на Софийской
площади в Киеве объявили о начале подготовки праздничного мероприятия 2017
года. Также они вручили первому художнику заготовку писанки для оформления.
Об этом KV стало известно из сообщения на странице Folk Ukraine в сети
Facebook.
Согласно сообщению, первый художник получил...
С 13 по 16 января 2017 г. цена автогаза снизилась в нескольких сетях. Об
этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный
ценовой мониторинг рынка.
Минимальные корректировки цен произошли только в Харьковской области. Так,
на местных АЗС SUN OIL автогаз подешевел на 30 коп./л, - до 10,80 грн./л.
"Род-Ник" отступил на 10 коп./л, -...
Американский президент приехал в Киев попрощаться.
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