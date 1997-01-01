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Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради продовжує
зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів із вивчення
предмета "Захист Вітчизни".
Під час святкування 25-ї річниці створення Збройних Сил України міський
голова вручив загальноосвітнім навчальним закладам 30-ть макетів масово-
габаритних автоматів...
Поділитися
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради продовжує
зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів із вивчення
предмета "Захист Вітчизни".
Під час святкування 25-ї річниці створення Збройних Сил України міський
голова вручив загальноосвітнім навчальним закладам 30-ть макетів масово-
габаритних автоматів...
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Сегодня 21:00 / Гороскоп
Гороскоп на 2 февраля 2017
Узнайте свой гороскоп на 2 февраля 2017 года, четверг.
Знак месяца - Водолей (21 января - 20 февраля).
Гороскоп Овен. У вас появится шанс реализовать давнюю идею, опираясь на
поддержку друзей. Возможно, коллеги тоже захотят оказать посильную помощь.
На любовном фронте...
У Росії організатори маршу пам'яті Бориса Нємцова передали в середу, 1
лютого, в мерію Москви відкритого листа із закликом узгодити проведення
маршу пам'яті Бориса Нємцова.
Захід хочуть провести в центрі російської столиці 26 лютого.
Напередодні один з організаторів маршу пам'яті Ілля Яшин повідомив, що лист
на ім'я голови міста Сергія...
4 снаряда калибром 122 мм обнаружили полицейские на улице Седова в городе
Красногоровка. Территория оцеплена, люди эвакуированы. Об этом сообщает
Марьинское отделения полиции Донецкой области.
Информация о том, что по улице Седова находятся предметы, похожие на
взрывоопасные предметы, поступила от местных жителей.
На место происшествия...
Господарський суд області продовжив санацію підприємства на півроку - до 31
липня 2017 року.
"Рішення щодо подовження процедури санації пов'язане з тим, що суд вважає,
що невичерпані можливості платоспроможності підприємства. Підприємство має
стратегічне значення, 99,99% акцій підприємства знаходяться у державній
власності", - пояснив прес-секретар...
Суддя виграла у суді. Ковпаківський райсуд Сум задовольнив позов. Йдеться
про справу судді Господарського суду області, Євгенії Жерьобкіної. Вона
оскаржувала рішення інспектора патрульної поліції про притягнення її до
відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Інспектор патрульної поліції Ксенія Орлова, яка виписала постанову на
суддю,...
Чтобы поддержать суверенитет, независимость и территориальную целостность
Украины, Великобритания направит к берегам Черного моря свой эсминец с
морскими пехотинцами на борту. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет УНН.
По информации издания, к берегам нашей страны отправится эсминец HMS
Diamond, оснащенный новейшими зенитными ракетами.
Корабль с 60...
В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди высших
руководителей самопровозглашённой Луганской народной республики. В
частности, в социальной сети Twitter распространяется фото, на котором
запечатлены все главари так называемой ЛНР, а красным крестом отмечены
люди, о смерти которых сообщалось в последнее время. Как передаёт
replyua.net со...
В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди высших
руководителей самопровозглашённой Луганской народной республики. В
частности, в социальной сети Twitter распространяется фото, на котором
запечатлены все главари так называемой ЛНР, а красным крестом отмечены
люди, о смерти которых сообщалось в последнее время. Как передаёт
replyua.net со...
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