Хорошая "мстя" должна быть изящной!

Хорошая мстя должна быть изящной! И полезной.

Никому не известный кантри-музыкант Дэйв Кэрролл летел в 2009 году на
концерт в Небраску. Авиакомпания United отказала ему в просьбе взять гитару
на борт и заставила сдать инструмент в багажное отделение. Еще перед
взлетом Дэйв увидел, как швыряют вещи при загрузке - среди которых была и
его гитара стоимостью 3500...

Повышение госпошлины на прокат иностранных фильмов обсудят с представителями киноиндустрии - Минкультуры

25 Января, 2017, 23:15 Петраковa Александра Михайловна

Об этом "Ведомостям" сказал босс Фонда кино Антон Малышев.

По последним предварительным сведениям "Ведомостей", предполагается, что
госпошлина за выдачу прокатного удостоверения вырастет с 3,5 тыс. до 5 млн
руб., что даст возможность расчистить русский прокат от некачественных
картин и получить...

Откровенные фото из прошлого: эротика или порнография? (21+)

Обычно просматривая старые фотографии, мы замечаем, насколько они были
скромными, однако о некоторых из них так не скажешь.

Так, вскоре в США выйдет интересная книга с черно-белыми эротическими
фотографиями, которые были сняты в 1965 году в основном в Калифорнии.

Однако, некоторые снимки настолько откровенны, что их легко можно отнести к
порнографии....

Настя Задорожная выскочила из купальника

Известная российская певица и телеведущая Настя Задорожная снялась
обнаженной для мужского журнала Maxim.

Съемки проходили на Мальдивах, где певица провела свой зимний отдых.

Во время съемочного процесса исполнительница позирует перед фотографом в
открытых купальниках а для фото на обложке Задорожная позировала в одних
коротких шортах.

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Пожилым людям нужно завести домашнее животное, помогать другим и смотреть любимые фильмы - психологи

Сегодня, 04:47 Просмотров: ...

Человек, который ведет активный образ жизни - обязательно оптимист

Не засиживайтесь на месте. Фото: korostelev.livejournal.com

В повседневной суете мы настолько загружены разными делами, что зачастую не
замечаем простых вещей. А ведь именно они делают нас добрее и счастливее.
Как все успеть и при этом сохранить душевное равновесие...

Полина Гагарина разочаровала поклонников странным пением. Видео

Ольга Филатова

Полина Гагарина разочаровала поклонников странным пением. ВидеоСегодня
фанаты певицы Полины Гагариной обсуждают не только ее беременность, но и
вокальные данные. На большом музыкальном конкурсе "Рождество на "Роза
Хутор", проходившем в Сочи, Гагарина исполнила два хита - "Не верь мне
больше" и "Спектакль окончен". Зрители, выложившие за билеты до...

Третий энергоблок Ташлыкской ГАЭС начнут достраивать в 2017 г - Минэнерго

Как отмечается, достройка Ташлыкской ГАЭС определена в числе приоритетных
задач государственной политики в сфере обеспечения энергобезопасности
Украины.

РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 26 янв - РИА Новости Украина. Национальная атомная энергогенерирующая
компания "Энергоатом" в 2017 году планирует начать достраивать третий
энергоблок...

В Беларуси наркоторговцы хотели обменять картину Ивана Шишкина на кокаин

25 Января, 2017, 23:08 Петраковa Александра Михайловна

Картину Шишкина стоимостью 2 млн долларов нашли у наркодилеров в Белоруссии

Оперативная съемка. Фото предоставлено МВД Республики Беларусь.

Белорусские оперативники, отмечается в сообщении правоохранителей,
задержали нескольких участников криминальной группы, занимавшейся
поставками наркотиков из...

В театре опровергли информацию о травме у Наталии Касаткиной

25 Января, 2017, 23:10 Петраковa Александра Михайловна

Известная балерина Наталия Касаткина сломала позвоночник

По имеющейся предварительной информации от родственников, Наталия Касаткина
несколько недель назад упала в обморок в своей квартире, получив серьезную
травму позвоночника.

Как известно, национальная исполнительница РСФСР пострадала еще две...

Аваков подал е-декларацию за 2016 год

Глава МВД за прошлый год заработал 466 тысяч гривен.